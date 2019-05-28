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Истребители F-35A США уже "на горизонте" у польских ВС

Истребители F-35A США уже "на горизонте" у польских ВС
22:51 Сегодня Телеграф

Новости мира: Власти Польши заявляют об успехе в переговорах по покупке американских истребителей F-35A.

Официальная Польша готовится отказаться от советских и российских самолетов в пользу истребителей США пятого поколения F-35A и уже направила в Штаты соответствующий запрос, отметил в твиттере министр национальной обороны Польши Томаш Блащак.

«Истребители пятого поколения уже на горизонте», - написан Блащак.

По его словам, Польша уже направила американским партнерам запрос на покупку 32-х истребителей F-35A с логистическими и учебными пакетами. В Польше видят отличную возможность сменить устаревшую постсоветскую технику новейшим американским вооружением.

Ранее министр Польши заявлял, что процесс закупки самолетов может быть ускорен после заявлений властей США о продаже истребителей в Испанию, Грецию, Румынию, Сингапур и Польшу.

 

Под конец апреля командующий ВС США Хизер Уилсон анонсировала отправку в Польши специальной группы, которая продемонстрирует польским коллегам возможности истребителя F-35.

На сегодняшний день ВС Польши обладают 48 истребителями F-16 производства США, а также советскими и российскими МиГ-29 в количестве 28 шту, а также 18 самолетами Су-22. Изношенность российской техники уже не раз становилась причиной авиакатастроф в Польше с участием МиГ-29, что вынудило польские власти открыто говорить о необходимости закупки истребителей из США.

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США, Польша, Истребитель, F-35, ВС Польши, F-35A, Томаш Блащак.
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