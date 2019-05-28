Истребители F-35A США уже "на горизонте" у польских ВС

Новости мира: Власти Польши заявляют об успехе в переговорах по покупке американских истребителей F-35A.

Официальная Польша готовится отказаться от советских и российских самолетов в пользу истребителей США пятого поколения F-35A и уже направила в Штаты соответствующий запрос, отметил в твиттере министр национальной обороны Польши Томаш Блащак.

«Истребители пятого поколения уже на горизонте», - написан Блащак.

По его словам, Польша уже направила американским партнерам запрос на покупку 32-х истребителей F-35A с логистическими и учебными пакетами. В Польше видят отличную возможность сменить устаревшую постсоветскую технику новейшим американским вооружением.

Ранее министр Польши заявлял, что процесс закупки самолетов может быть ускорен после заявлений властей США о продаже истребителей в Испанию, Грецию, Румынию, Сингапур и Польшу.

Myśliwce 5 generacji już na horyzoncie. Dziś wysłaliśmy zapytanie ofertowe (LOR) do naszych amerykańskich partnerów w sprawie zakupu 32 samolotów F35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Najwyższy czas zastąpić postsowiecki sprzęt najnowocześniejszymi myśliwcami! — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 28 мая 2019 г.

Под конец апреля командующий ВС США Хизер Уилсон анонсировала отправку в Польши специальной группы, которая продемонстрирует польским коллегам возможности истребителя F-35.

На сегодняшний день ВС Польши обладают 48 истребителями F-16 производства США, а также советскими и российскими МиГ-29 в количестве 28 шту, а также 18 самолетами Су-22. Изношенность российской техники уже не раз становилась причиной авиакатастроф в Польше с участием МиГ-29, что вынудило польские власти открыто говорить о необходимости закупки истребителей из США.