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Каталонский кризис: ЕСПЧ встал на сторону властей Испании

Каталонский кризис: ЕСПЧ встал на сторону властей Испании
17:19 Сегодня Телеграф

Новости мира: Каталонские политики проиграли жалобу на испанские власти в ЕСПЧ по событиям 2017 года.

Европейский суд по правам человека признал законным решение испанских властей о запрете проведения в 2017 году заседания регионального парламента Каталонии, на котором глава правительства Карлес Пучдемон хотел провозгласить независимость Каталонии. Об этом сообщает ЕСПЧ.

Отмечается, что ЕСПЧ отклонил жалобу 76 жителей Барселоны, среди которых числилась и тогдашний спикер парламента Карме Форкадель. Суд в Страсбурге постановил, что жалоба каталонцев необоснованная, а действия властей Испании были законными.

В своем решении ЕСПЧ постановил, что приостановление пленарного заседания правительства Каталонии было «необходимо в демократическом обществе», а также повлияло на усиление общественной безопасности для предотвращения беспорядков в регионе и защите прав и свобод населения.

Резонансное заседание было запланировано на 9 октября 2017 года, на котором глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон собирался оценить результаты состоявшегося накануне референдума за независимость региона. Власти Испании отреагировали на это намерение полным запретом заседания, признав его незаконным.

Напомним, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте.

Ранее сообщалось, в Нижней палате парламенте Испании приняли решение приостановить депутатскую деятельность двух каталонских представителей в связи с пребыванием их в тюрьме. 

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Испания, Барселона, ЕСПЧ, Каталония, Карлес Пучдемон.
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