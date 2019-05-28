Скачать
Вторник, 28.05.2019
Миссия МВФ на встрече с Зеленским подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству
Миссия МВФ на встрече с Зеленским подтвердила готовность к дальнейшему сотрудничеству
Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
Цуренко с победы стартовала на Ролан Гаррос
Цуренко с победы стартовала на Ролан Гаррос
СМИ: Няня, нанятая герцогиней Сассекской, уволилась спустя две недели
СМИ: Няня, нанятая герцогиней Сассекской, уволилась спустя две недели

Правда не была раскрыта: ПАСЕ призывает РФ возобновить "дело Немцова"

Правда не была раскрыта: ПАСЕ призывает РФ возобновить "дело Немцова"
21:12 Сегодня Телеграф

Новости мира: Комитет ПАСЕ призвал Россию возобновить расследование убийства оппозиционера Бориса Немцова.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека во вторник призвал российские власти возобновить расследование убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Комитет, одобрив доклад литовца Эмануэлиса Зингериса на встрече в Париже, пришел к выводу, что "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта".

В частности, в докладе утверждается, что российское следствие было неспособным идентифицировать и найти возможные видеодоказательства, в том числе от ФСБ, которая отвечает за безопасность Кремля.

Также российские следователи не смогли допросить возможных свидетелей, в том числе тех, которые были на мосту во время стрельбы, а также водителей авто, которые проезжали возле места убийства. В судебно-медицинской экспертизе пуль и гильз, а также ранений на теле Немцова были выявлены нарушения и несоответствия, утверждается в докладе.

Также в ПАСЕ подчеркнули "существенные несоответствия и противоречия" в показаниях основных свидетелей.

В докладе также сказано, что двое из причастных к убийству мужчин, стрелок Заур Дадаев и водитель чеченской армии Руслан Мухудинов, были "тесно связаны с высшим военным руководством и политической властью в Чечне".

В Вашингтоне появилась площадь Немцова

Принятый комитетом доклад обсудят на пленарном заседании Ассамблеи 27 июня в Страсбурге.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В деле об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Борис Немцов, РФ, Убийство Немцова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Данилюк назначен секретарем СНБО
03 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Появилось первое свадебное фото победительницы "Холостяка" с Никитой Добрыниным
05 Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Концерт KISS в Украине: впечатляющие подробности
Концерт KISS в Украине: впечатляющие подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь