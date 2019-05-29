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Туск рассказал, когда будут определены кандидаты на ключевые должности в институтах ЕС

Туск рассказал, когда будут определены кандидаты на ключевые должности в институтах ЕС
09:25 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Кандидаты на ключевые должности в главных европейских институтах власти будут определены в течение месяца.

Президент Европейского совета Дональд Туск рассчитывает, что кандидатов на ключевые посты в европейских институтах определят в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил после неформального саммита лидеров ЕС, где обсуждали результаты голосования в Европарламент.

"Сейчас я начну консультации с Европейским парламентом, как это предусмотрено Соглашением ЕС. Для начала этого процесса я уже предложил встретиться с представителями Конференции президентов Европарламента (лидерами политических групп ЕП, - ред.), как только они будут готовы. Параллельно я буду также проводить консультации с членами Европейского совета по поводу будущего президента Европейской комиссии, будущего президента Европейского совета и Европейского центробанка, как и Высокого представителя ЕС. Надеюсь, что на этой основе мы сможем внести ясность относительно всех этих постов уже в июне", - сказал Туск.

Он отметил, что, согласно европейскому законодательству, Европейский совет должен предложить, а Европарламент должен утвердить кандидатов на ключевые должности.

"Будущий президент Еврокомиссии должен иметь поддержку обеих институтов, как квалифицированного большинства в Европейском совете, так и большинства членов Европейского парламента", - сказал Туск.

По его словам, лидеры ЕС согласились, что выбор президента Еврокомиссии не может быть автоматическим, то есть им не обязательно должен стать кандидат от партии, которая получила больше всего мест в Европарламенте.

Туск уверен в конструктивной роли Великобритании в ЕС до Brexit

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона разошлись во взглядах относительно того, кто должен стать следующим главой Еврокомиссии.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) и левоцентристская группа социалистов и демократов (S&D) будут иметь всего 326 мест в новом созыве Европарламента, где заседает 751 евродепутат. Им не хватает 50 голосов для большинства, чтобы определить самостоятельно, кто должен возглавить Еврокомиссию.

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Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, Дональд Туск.
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