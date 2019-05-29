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Отстраненный мэр Риги официально ушел с поста

Отстраненный мэр Риги официально ушел с поста
20:59 Сегодня Телеграф

Новости мира: Мэра Риги Нила Ушакова отстранили от должности председателя Рижськой думы,в апреле покинул пост мэра.

Отстраненный от исполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков официально покинул пост председателя Рижской думы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Ушакова отстранили от должности мэра Риги в начале апреля. Он утверждал, что это решение было политически мотивированным.

26 мая Ушаков был избран в Европарламент.

Нил Ушаков был мэром Риги с 2009 года. Он сумел пережить несколько крупных коррупционных скандалов в Рижской думе и ее ведомствах, но продолжал пользоваться широкой поддержкой избирателей. За это время дума взяла курс на предоставление значительной социальной поддержки населению и активно осваивала еврофонды.

Он принял Рижскую думу со сбалансированным бюджетом. Бюджет Рижской думы на 2019 год содержит рискованно большой дефицит - 110 млн, или 11%. Его возможный преемник Дайнис Турлайс признает, что нового мэра Риги ждет тяжелая и сложная работа.

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Отстранение, Мэр Риги, Нил Ушаков, Рижська дума.
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