Оппозиция Британии объединилась против "шарлатана Джонсона"

Новости мира: Оппозиция Великобритании призывает не допустить возможного премьерства Бориса Джонсона.

Члены британского парламента от оппозиционных партий подвергли критике бывшего главу МИД страны и кандидата на пост премьера Бориса Джонсона, призвав не допустить его прихода ко власти.

По сообщению британских СМИ, такие призывы прозвучали на фоне сообщений о том, что Джонсона вызовут в суд из-за его высказываний о сумме отчислений Великобритании в ЕС в период кампании за выход страны из союза.

Так, например, депутат-лейборист и бывший министр образования Дэвид Лэмми назвал Джонсона шарлатаном.

"Вне зависимости от того, что произойдет в суде, нельзя позволить этому шарлатану стать премьер-министром", - написал Лэмми в твиттере.

В свою очередь член парламента от либеральных демократов, также находящихся в оппозиции, Вера Хобхаус заявила, что Консервативная партия, которую представляет Джонсон, вообще не подходит для руководства страной.

"Этот мужчина (Борис Джонсон - ред.) - кандидат с наибольшим шансом на то, чтобы стать премьером. Консервативная партия не подходит для того, чтобы управлять страной", - написала она в твиттере, прикрепив ссылку на сообщение о том, что Бориса Джонсона вызовут в суд.

Ранее сообщалось, что бывшего главу МИД Великобритании и кандидата на пост премьера Джонсона вызовут на предварительные слушания в суд из-за ряда его высказываний. Речь идет о заявлениях Джонсона, ярого сторонника Brexit, в 2016 году перед референдумом о выходе Британии из ЕС.

По словам автора иска Маркуса Болла, Джонсон ввел в заблуждение общественность, заявив, что Британия делает отчисления в ЕС в размере 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Позже выяснилось, что эти цифры не соответствуют действительности.

Сам Болл выступал за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Для того, чтобы начать разбирательство в отношении заявлений Джонсона, он основал кампанию по сбору средств в интернете, и ему удалось собрать более 200 тыс. фунтов стерлингов на эти цели.

Защита Бориса Джонсона заявила, что политик отрицает какие-либо нарушения со своей стороны.

Британские СМИ называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера Британии. Тереза Мэй на прошлой неделе объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии и с поста главы правительства 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.