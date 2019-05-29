Специалисты оцифровали более 350 часов архивных пленок НАТО

Новости мира: НАТО оцифровало архивные очень редкие кинопленки, рассказывающие об истории Альянса.

После масштабного проекта по оцифровке, заказанного НАТО, более 2 тысяч наименований официальных материалов теперь доступны для лицензирования через киноархив Имперского военного музея. Об этом сообщает пресс-служба НАТО, передаёт УНН.

Специалистами было оцифровано 350 часов фильмов, официальных документальных фильмов НАТО и кадров кинохроники, снятых с конца 1940-х по 1990-е годы.

Материалы включают:

цветные кадры Берлина в 1960-х годов;

подписание Североатлантического договора 4 апреля 1949 года;

документальный фильм о том, как работает альянс.

“Материалы, оцифрованные музеем, представляют некоторые ключевые моменты времени, с некоторыми очень редкими кадрами, рассказывающими об истории Альянса. НАТО благодарна за бесценный опыт Имперского военного музея, который поможет Североатлантическому союзу сохранить эту важную коллекцию и сделать ее доступной для нового поколения рассказчиков, которые поделятся историей НАТО”, — заявил начальник отдела архивов НАТО Инеке Дезерно.