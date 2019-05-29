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Эрдоган и Трамп обсудили российские ЗРК С-400 и будущую встречу

Эрдоган и Трамп обсудили российские ЗРК С-400 и будущую встречу
21:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Лидеры Турции и США договорились о встрече после обсуждения намерений Эрдогана купить российские ЗРК С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию с российскими ЗРК С-400, которые Анкара намерена получить от РФ, и договорились о встрече в Японии в июне.

Об этом сообщил глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Эрдоган напомнил, что он стремится к созданию рабочей группы для рассмотрения вопросов, вызывающих озабоченность по поводу закупки (Турцией - ред.) российских систем С-400", - сообщил Алтун.

Также лидеры двух стран обсудили двусторонние и региональные вопросы и договорились встретиться в июне в кулуарах G20 в Японии.

США лишили Турцию торговых льгот

Кроме того, президент Эрдоган приветствовал решение США о снятии дополнительных тарифов на турецкую сталь и подчеркнул, что это поможет обеим странам достичь объема двусторонней торговли на уровне 75 млрд долларов.

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Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, ЗРК, Дональд Трамп, С-400.
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