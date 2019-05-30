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В Шотландии хотят провести референдум за независимость от Британии

В Шотландии хотят провести референдум за независимость от Британии
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Предложенный законопроект, вероятно, станет законом к концу 2019 года, поскольку большинство депутатов в шотландском парламенте поддерживает новый референдум.

В случае реализации сценария Brexit, в правительстве Шотландии предусматривают организовать второй референдум за независимость от Великобритании.

Об этом сообщает Anadolu.

"Правительство Шотландии опубликовало в среду законопроект, который предусматривает организацию второго референдума за независимость от Великобритании в случае, если Соединенное Королевство выйдет из ЕС", - говорится в сообщении.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен сказала, что второе голосование за независимость в период до 2021 года даст стране "возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit".

Любое решение референдума в Шотландии потребует подтверждение от британского правительства.

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Тем временем Тереза Мэй принципиально отвергла идею второго референдума, заявив, что шотландский народ принял свое решение в 2014 году.

Как сообщалось, поддержка независимости Шотландии составила 49%. Это самый высокий показатель за последние четыре года - в основном благодаря тем шотландцам, которые не желают Brexit.

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Великобритания, Шотландия, Референдум, Brexit.
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