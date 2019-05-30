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Прогулочный катер опрокинулся на Дунае в центра Будапешта: 7 погибших

Прогулочный катер опрокинулся на Дунае в центра Будапешта: 7 погибших
05:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В Будапеште на Дунае опрокинулся прогулочный катер, есть жертвы и пропавшие без вести.

Семь человек погибли в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства MTI, на борту судна могли находиться 34 человека.

В настоящее время проводятся спасательные работы, они затрудняются неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщило агентство Reuters, катер был пришвартован у здания венгерского парламента, когда с ним столкнулось другое туристическое судно.

По информации от Венгерской службы спасения, среди пострадавших преимущественно граждане восточноазиатских стран, преимущественно КНР. По данным агентства Reuters, на борту также были граждане Южной Кореи.

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Венгрия, Дунай, Будапешт, Катер.
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