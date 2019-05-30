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Сторонник "российского Крыма" министр сядет в тюрьму в Италии
15:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Итальянский суд приговорил к тюрьме министра из правой партии "Лига" за мошенничество.

Суд Генуи признал младшего министра из правой партии "Лига" Эдоардо Рикси виновным по делу о растрате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рикси, который занимает должность заместителя министра транспорта, был приговорен к тюремному заключению на 3 года и 5 месяцев.

Он предстал перед судом вместе с 21 действующими и бывшими чиновниками северо-западного региона Лигурия, обвиняемыми в мошенничестве с затратами на частные поездки с 2010 по 2012 годы.

Прокуроры утверждали, что Рикси неправомерно утвердил расходы своих подчиненных, которые использовали бюджетные средства в личных целях. Он отвергает обвинения и еще может обжаловать приговор.

"Движение 5 звезд", которое вместе с "Лигой" руководит правительственной коалицией, ранее заявляло, что Рикси должен уйти в отставку, если его признают виновным.

Отметим, что в 2016 году Рикси был региональным секретарем партии "Лига Севера" (нынешняя "Лига") и одним из инициаторов резолюции с призывом к правительству и парламенту Италии о пересмотре санкционной политики ЕС в отношении РФ и Крыма. Подобные резолюции кроме Лигурии утвердили также регионы Венето и Ломбардия.

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Италия, Мошенничество, Лига, Генуя, Эдоардо Рикси.
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