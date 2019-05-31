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В Каталонии потребуют от Испании освобождения лиц, связанных с референдумом

В Каталонии потребуют от Испании освобождения лиц, связанных с референдумом
02:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Правительство Каталонии утвердит петицию с призывом к Испании освободить лиц, связанных с референдумом 2017 года.

Глава кабинета министров Каталонии Ким Торра заявил, что каталонское правительство в пятницу утвердит петицию к генпрокурору Испании с призывом к испанским судебным органам отозвать обвинения против лиц, связанных с организацией референдума 2017 года.

"Исполнительный совет каталонского правительства соберется в пятницу, чтобы утвердить официальную петицию к генеральному прокурору Испании через государственного прокурора Каталонии. В ней содержится призыв к тому, чтобы Верховный суд и другие судебные органы Испании, которые обвиняют ряд лиц (в преступлениях - ИФ) за их роль в организации референдума о самоопределении 1 октября (2017 года - ИФ), отозвали все обвинения и немедленно освободили политических заключенных", - говорится в сообщении на сайте каталонского правительства.

Такое заявление Торра сделал после того, как Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям заявила о необходимости освободить трех политиков, которые находятся в заключении по обвинениям в организации референдума в Каталонии.

"Выполнение решений Рабочей группы ООН является обязательным. Их несоблюдение со стороны властей Испании будет означать нарушение норм международного права", - считает Ким Торра.

При этом он подчеркнул, что "содержание под стражей политических заключенных является произволом, и они находятся в тюрьме за реализацию своего права на самоопределение".

Речь идет о содержании под стражей бывшего замглавы исполнительной власти Каталонии Ориола Жункераса и двух лидеров общественных организаций, Жорди Санчеса и Жорди Куишара. Ранее они пожаловались в ООН на необоснованное задержание.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

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Испания, Референдум, Каталония, Освободить.
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