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Пятница, 31.05.2019

На Сицилии “проснулся” вулкан Этна: красочное видео

Два потока лавы протянулись на несколько сотен метров. Сотрясение внутренних магматических каналов достигло средних значений и в настоящее время уменьшается. Также наблюдался выброс пепла из вулкана, однако это не повлияло на работу аэропорт Катании, который полностью функционирует. Местные вулканологи заявили, что извержение не представляют опасности для населения, но необходимо будет контролировать поток туристов в районе для их безопасности. В феврале из-за активности Этны аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов. Гора Этна высотой 3300 метров – крупнейший действующий вулкан в Европе. Последнее крупное извержение там произошло зимой 2008/2009 годов.
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Сицилия, Этна, Вулкан, Вулкан Этна.
15:03 Сегодня Телеграф
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