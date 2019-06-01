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В Албании произошло землетрясение: разрушены дома, есть пострадавшие

В Албании произошло землетрясение: разрушены дома, есть пострадавшие
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В сельских районах Албании на юго-восток от столицы произошло землетрясение с предварительной магнитудой 5,3.

В Албании в результате землетрясения магнитудой 5 балов были разрушены несколько домов и четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Albania Daily News.

"Землетрясение с эпицентром в деревне Моллас в районе Корча разрушило несколько домов и привело к ранению четырех человек", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были немедленно отправлены в больницу. Отмечается, что пострадавшие были травмированы кирпичами, что сыпались на их головы пока люди пытались покинуть свои дома.

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Как сообщает Volcano Discovery, землетрясение магнитудой 5 балов произошло на глубине 27 км на юго-востоке Албании в районе Корча.

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Землетрясение, Жертвы, Албания, Землетрясение в Албании.
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