Новости мира: Изъятие продуктов из мусорных баков считается в ФРГ кражей и карается штрафом.

Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что в настоящее время извлечение из урны выброшенных продуктов считается в ФРГ кражей, за которую наказывают штрафом. Представляющий партию «зеленых» Штеффен считает, что такой запрет способствует расточительству продуктов питания.

Напоминаем, управляющие школой решили улучшить экологическую ситуацию в штате Ассам. Ответственное отношения к уменьшению мусора на улицах помогает реализовать повышение образовательной системы, а также очистить загрязненные территории от пластикового мусора.