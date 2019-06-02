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Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие 9 тыс. человек

Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие 9 тыс. человек
09:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В антиправительственных протестах "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 9 тыс. человек.

Во Франции 1 июня состоялись очередные манифестации "желтых жилетов", которые были отмечены самой низкой мобилизацией с момента зарождения этого движения. Об этом сообщил телеканал BFM.

По данным МВД страны, в акциях протеста в Париже и регионах приняли участие не более 9,5 тысячи человек.

Отмечается, что спустя неделю после провала списков "желтых жилетов" на европейских выборах их новый общенациональный день протеста не вызвал большого энтузиазма.

Сами активисты движения утверждают, что в этот раз им удалось собрать более 23 тысяч человек.

В Париже манифестации прошли относительно спокойно. Лозунги, с которыми вышли манифестанты на улицы столицы, традиционно призывали к "социальной и налоговой справедливости" и отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Список требований "желтых жилетов" на этот раз пополнил протест против повышения тарифов на электроэнергию, которые выросли на 6%.

Выборы в Европарламент: в Брюсселе первые задержанные "желтые жилеты"

В Тулузе радикально настроенные демонстранты попытались прорваться в оцепленный центр города. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В Бордо марш "желтых жилетов" нарушил движение трамваев, создав трудности для местных жителей. Манифестанты также устроили акцию в торговом центре города.

По данным МВД, за шесть месяцев беспорядков пострадали около 2,5 тысячи демонстрантов и почти 1,8 тысячи полицейских и жандармов.

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Париж, Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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