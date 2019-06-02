Трамп посоветовал Британии выйти из ЕС без соглашения

Новости мира: Дональд Трамп призвал Великобританию не платить Евросоюзу $50 миллиардов за Brexit.

Президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если страну не устраивают предложенные Брюсселем условия.

Об этом он сказал в интервью газете The Sunday Times в преддверии своего государственного визита в Британию.

Трамп также рекомендует не выплачивать Европейскому Союзу штраф в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств по срокам выхода из ЕС (Brexit). "Если бы я был ними, я б не платил бы 50 миллиардов долларов. Это огромная сумма", - подчеркнул он.

Кроме того, американский президент считает, что Лондон должен подать в суд на Евросоюз.

"Трамп сказал, что Британии еще не поздно последовать его совету и "подать в суд" на ЕС, чтобы дать Великобритании больше "боеприпасов" на переговорах", - говорится в публикации.

Кроме того, Трамп порекомендовал назначить посредником на переговорах между Лондоном и Брюсселем британского евроскептика Найджела Фараджа.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон подтвердил обещание Трампа проводить переговоры с Лондоном о торговом соглашении, которое будет "взаимовыгодным для США и Великобритании".

Как сообщалось, сначала Великобритания должна была выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года и не планировала участвовать в выборах в Европарламент. Но из-за того, что британские парламентарии отклонили достигнутое с Брюсселем соглашение, Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября.