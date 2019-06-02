Трамп рекомендует Лондону не выплачивать ЕС $50 млрд долга

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп советует Великобритании при выходе из ЕС не выплачивать долг в 39 млрд фунтов стерлингов.

Президент США Дональд Трамп советует Лондону в случае необходимости покинуть Европейский Союз без договора.

Об этом он заявил в интервью лондонскому еженедельнику Sunday Times, обнародованном в воскресенье, 2 июня, сообщает Deutsche Welle.

«Если они не получат того, чего они хотят, я бы ушел. Если не получаешь той сделки, какую хочешь, если ты не получаешь справедливой сделки, надо уйти», - сказал Трамп.

Он также посоветовал Великобритании не выплачивать Евросоюзу долг в размере 39 млрд фунтов стерлингов при выходе из ЕС. «Если бы я был на их месте, то я бы не заплатил 50 млрд долларов. Вот такой я. Я бы не заплатил, это огромная сумма», - сказал он.

По словам американского президента, Лондону следовало бы привлечь к переговорам с Брюсселем о выходе из ЕС антиевропейского популиста Найджела Фараджа, возглавляющего «Партию Брекзита».

Ранее в интервью лондонской бульварной газете Sun Трамп выразил симпатию стороннику жесткой линии в вопросе о «Брекзите» и возможному преемнику Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании Борису Джонсону, чем вызвал недовольство в Великобритании.

Sunday Times и Sun так же, как и лояльная Трампу американская телекомпания Fox News, входят в империю ультраконсервативного медиа-магната Руперта Мердока.