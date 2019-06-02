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Под водой Северного моря открылся первый в Европе ресторан

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Под водой Северного моря открылся первый в Европе ресторан
16:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Under

Новости мира: Первый в Европе подводный ресторан открылся в Норвегии.

На юге Норвегии открылся новый ресторан Under – первый в Европе ресторан, находящийся под водой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ресторан выглядит как гигантский бетонный монолит, выступающий из скалистой береговой линии, вторая часть которого опущена в Северное море на глубину пять метров.

Клиенты входят в ресторан с берега через проход с деревянными панелями и спускаются по длинной дубовой лестнице. Внутри центральное место занимает гигантское плексигласовое подводное окно с панорамным видом на подводный мир.

Ресторан может обслуживать до 40 посетителей в день, пять вечеров в неделю. В меню в основном местные виды рыбы, которые вылавливают в Атлантике.

Дегустационное меню, состоящее из 16-18 блюд, стоит 2250 крон (230 евро) на человека - вдвое дороже, если в заказе будет вино.

Тем не менее, ресторан полностью забронирован на следующие шесть месяцев.

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Норвегия, Северное море, Ресторан под водой, Ресторан Under.
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