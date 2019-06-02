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В Британии составили топ стран-оффшоров, обнаружив "ось уклонения от налогов"

В Британии составили топ стран-оффшоров, обнаружив "ось уклонения от налогов"
19:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости мира: Общественные организации Великобритании назвали список наиболее уклоняющихся от налогов стран.

Британские общественники составили рейтинг оффшоров и обнаружили "ось уклонения от налогов". В топ-10 рейтинга попало сразу несколько британских заморских территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tax Justice Network.

Этот показатель был начат 28 мая 2019 года и будет выходить каждые два года. В новый рейтинг вошло 64 государства и территории.

В топ-10 рейтинга попало сразу несколько британских заморских территорий, коронных владений или государств, входящих в Содружество наций: Британские Виргинские острова заняли первое место, Бермудские острова - второе, Каймановы острова - третье, остров Джерси - седьмое и Багамские острова - девятое.

Кроме них, в первую десятку вошли Нидерланды - 4-е место, Швейцария - 5-е, Люксембург - 6-е, Сингапур - 8-е и Гонконг - 10-е.

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Все по теме:

Великобритания, Налоги, Оффшоры, Уклонение от налогов.
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