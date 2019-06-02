Финляндия с 1 июня запретила браки до 18 лет

Новости мира: Объясняя это заботой об интересах ребенка в Финляндии запретили ранние браки.

В Финляндии с 1 июня несовершеннолетние больше не смогут заключать браки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

"Лица, не достигшие 18 лет, больше не могут вступать в брак в Финляндии, поскольку запрет на применение специальных исключений вступила в силу в субботу. Только лица в возрасте 18 лет и старше могут жениться", - говорится в сообщении.

Запрет обосновывается заботой об интересах ребенка.

Ранее заявлений на ранний брак было от 10 до 30 в год. Особое разрешение лицам моложе 17 лет выдавалось из-за беременности.

Отмечается, что Северные страны Швеции, Норвегии и Дании в последние годы запретили браки несовершеннолетним. Национальная церковный совет уже давно сказал, что законодательство должно использоваться для предотвращения детским бракам и отмены ранних браков.