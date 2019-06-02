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Нидерланды обновили рекорд 1947 года по уровню жары

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Нидерланды обновили рекорд 1947 года по уровню жары
21:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Рекордная жара в Нидерландах вызвала большие пробки на дорогах и заполнение всех пляжей.

В Нидерландах столбики термометров поднялись до 31 градуса тепла и достигли рекордного уровня.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 июня 1947 года, тогда было 29,5 градуса, сообщает корреспондент в Гааге.

Чтобы спастись от жары, люди с самого утра отправились на море в Гаагу, чем вызвали большие пробки на дорогах.

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При этом из-за большого количества желающих попасть на море некоторые въезды на пляж перекрыли. Все парковки у моря заполнены велосипедами, скутерами, мотоциклами и автомобилями.

По прогнозам синоптиков, жара спадет уже завтра до +21 градуса.

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Жара, Нидерланды, Гаага, Температура, Рекордная жара.
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