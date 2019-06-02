США перешли к ультиматуму касательно оборонной политики ЕС

Новости мира: США выдвинули Европе ультиматум для изменений в оборонной политике, иначе ЕС останется без поддержки в противостоянии с РФ.

США хотят получить право на участие в европейских проектах вооружения и иметь возможность экспортировать странам Европы свои технологии, иначе ЕС рискует остаться без поддержки в противостоянии с РФ.

Об этом сообщает El Pais .

«Соединенные Штаты перешли от давления к ультиматуму в политике в отношении Европы, чтобы изменить направление оборонной политики стран ЕС в сторону более тесных связей с Вашингтоном, который хочет участвовать в европейских проектах вооружения. Брюссель отвергает это из-за страха оказаться в ловушке американских нормативов по экспорту военной продукции», - говорится в сообщении.

Как отмечается, напряженность смогла достичь такого уровня, что администрация американского президента предупредила ЕС, что сообщество рискует остаться один на один перед угрозами со стороны РФ, если продлит продвижение своего плана.

В Вашингтоне считают, что нормы ЕС слишком ограничены и будут препятствовать участию их компаний в разработке вооружений в Европе.

Ультиматум выдвинули в Вашингтоне 22 мая.

"Когда возникнет кризис, и ваша оборона страны терпит поражение, ваши граждане не очень будут осчастливлены тем фактом, что вооружение было приобретено только в европейских странах", - отметил глава отдела Европы в администрации Белого дома Майкл Мерфи.