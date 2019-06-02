Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
СЦКК: боевики обстреляли жилые дома в Веселом
СЦКК: боевики обстреляли жилые дома в Веселом
Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке
Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке

США перешли к ультиматуму касательно оборонной политики ЕС

США перешли к ультиматуму касательно оборонной политики ЕС
22:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: США выдвинули Европе ультиматум для изменений в оборонной политике, иначе ЕС останется без поддержки в противостоянии с РФ.

США хотят получить право на участие в европейских проектах вооружения и иметь возможность экспортировать странам Европы свои технологии, иначе ЕС рискует остаться без поддержки в противостоянии с РФ.

Об этом сообщает El Pais .

«Соединенные Штаты перешли от давления к ультиматуму в политике в отношении Европы, чтобы изменить направление оборонной политики стран ЕС в сторону более тесных связей с Вашингтоном, который хочет участвовать в европейских проектах вооружения. Брюссель отвергает это из-за страха оказаться в ловушке американских нормативов по экспорту военной продукции», - говорится в сообщении.

Как отмечается, напряженность смогла достичь такого уровня, что администрация американского президента предупредила ЕС, что сообщество рискует остаться один на один перед угрозами со стороны РФ, если продлит продвижение своего плана.

В Вашингтоне считают, что нормы ЕС слишком ограничены и будут препятствовать участию их компаний в разработке вооружений в Европе.

Ультиматум выдвинули в Вашингтоне 22 мая.

"Когда возникнет кризис, и ваша оборона страны терпит поражение, ваши граждане не очень будут осчастливлены тем фактом, что вооружение было приобретено только в европейских странах", - отметил глава отдела Европы в администрации Белого дома Майкл Мерфи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, США, Европа, РФ, Вооружение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
04 Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
05 Прикольные поздравления с днем рождения 2 июня в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главный военный прокурор созывает заседание из-за сепаратистского видео
Матиос созывает заседание из-за сепаратистского видео
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы
Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь