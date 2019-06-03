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В ХДС/ХСС высказались за сохранение правящей коалиции Германии

В ХДС/ХСС высказались за сохранение правящей коалиции Германии
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Немецкие консерваторы хотят сохранить коалицию после ухода с поста председателя СДПГ.

Христианский блок ХДС/ХСС хочет сохранить правящую коалицию после ухода с поста председателя входящей в него Социал-демократической партии.

Об этом желании в воскресенье заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Несмотря на это, я хочу сказать правительству: мы продолжим работу со всей серьезностью и, прежде всего, с большим чувством ответственности", - заявила Меркель, добавив, что с уважением относится к решению Налес, которая в прошлом правительстве была министром.

За сохранение коалиции высказалась и председатель Христианско-демократической партии Аннегрет Крамп-Карренбауер. "Мы продолжаем стоять за Большую Коалицию", - сказала она. Правда, в ее отношении в собственной партии в последнее время также звучит все больше вопросов в связи со слабым результатом на евровыборах.

Между тем, лидеры правопопулистской Альтернативы для Германии уже поспешили призвать к роспуску правительства. Однако не только оппозиция хочет роспуска правительства ХДС/ХСС и СДПГ. Такие призывы всё громче раздаются и в самих этих партиях.

Коалиция с Меркель на грани распада: Лидер социал-демократов Андреа Налес уходит в отставку

Председатель СДПГ Андреа Налес заявил о том, что уходит в отставку с этого поста, а также поста главы фракции в Бундестаге, в воскресенье, 2 июня. "Дискуссии внутри фракции и многочисленные отзывы в партии дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения мною обязанностей, больше нет", - сказала политик.

Кризис в парии назревал давно, но "взрыв" произошел после выборов в Европарламент неделю назад, когда социал-демократы Германии показали худший в истории результат, не дотянув до 16 процентов и пропустив вперед Зеленых.

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Германия, Ангела Меркель, ХДС, СДПГ, ХСС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Андреа Налес.
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