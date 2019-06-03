Военный ВС Британии утонул во Франции перед годовщиной Нормандии

Новости мира: Во Франции утонул британский солдат, который прибыл на торжества в честь годовщины высадки в Нормандии.

Британский военный, прибывший в Нормандию в составе контингента для участия в мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск, утонул в местном канале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, когда 30-летний военный попытался переплыть Канал-де-Кан-а-ля-Мер. Его тело обнаружили утром в воскресенье рядом с мостом Пегас в коммуне Бенувиль.

В вооруженных силах Великобритании подтвердили инцидент, не указав на его детали.

Мост Пегас получил новое имя в честь операции 6 июня 1944. Подразделение британских десантников, которые освободили городов после высадки в Нормандии, носил наплечные эмблемы в виде крылатого коня.