Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой (Видео)
Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой (Видео)
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Военный ВС Британии утонул во Франции перед годовщиной Нормандии

Военный ВС Британии утонул во Франции перед годовщиной Нормандии
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Во Франции утонул британский солдат, который прибыл на торжества в честь годовщины высадки в Нормандии.

Британский военный, прибывший в Нормандию в составе контингента для участия в мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск, утонул в местном канале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, когда 30-летний военный попытался переплыть Канал-де-Кан-а-ля-Мер. Его тело обнаружили утром в воскресенье рядом с мостом Пегас в коммуне Бенувиль.

В вооруженных силах Великобритании подтвердили инцидент, не указав на его детали.

Мост Пегас получил новое имя в честь операции 6 июня 1944. Подразделение британских десантников, которые освободили городов после высадки в Нормандии, носил наплечные эмблемы в виде крылатого коня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Великобритания, Солдат, Нормандия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
03 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
04 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вступает в силу новая редакция &quot;Украинского правописания&quot;
Вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Создатель культового сериала &quot;Ганнибал&quot; намерен снять четвертый сезон шоу
Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь