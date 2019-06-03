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Чехия против признания ветеранами россиян, подавлявших "Пражскую весну"

Чехия против признания ветеранами россиян, подавлявших "Пражскую весну"
21:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Чехия возмутилась планами властей России признать ветеранами участников подавления "Пражской весны".

В Чехии высказались категорически против признания россиян, участвовавших в подавлении "Пражской весны", ветеранами.

Мнение о проекте Федерального закона РФ №1091640-6 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон о ветеранах" изложено на сайте чешского МИД.

"В августе 1968 года Чехословакия была оккупирована СССР и большинством государств Варшавского договора, что было в противоречии с международным правом и против воли тогдашних законных представителей государства и подавляющего большинства его граждан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, МИД признает, что вопросы социальной политики являются внутренним делом каждой страны, однако выражает серьезную обеспокоенность обоснованием проекта поправки, которая звучит как "для выполнения задач по пресечению переворота и попытке стабилизировать ситуацию в ЧССР в течение длительной военной стратегической операции армий государств-участников Варшавского договора с 21 августа по ноябрь 1968 года".

Министерство отмечает, что в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, подписанном в августе 1993 года, четко выражена воля обеих сторон в двусторонних отношениях "положить конец тоталитарному прошлому, связанному с неприемлемым применением силы против Чехословакии в 1968 году и при дальнейшем неоправданном сохранении пребывания советских войск на чехословацкой территории".

Пражская весна: Чехия признала ввод войск СССР в 1968 вторжением и оккупацией

В Праге рассчитывают, что российская сторона считает этот договор действительным и будет избегать действий, которые могли бы оспорить его содержание.

30 мая 2019 года в российской Госдуме состоялся круглый стол, на котором рассматривался внесенный фракцией КПРФ 3 года назад законопроект "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора".

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Чехия, РФ, Варшавский договор, МИД Чехии, Пражская весна.
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