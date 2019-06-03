НАТО развернуло масштабные учения "Saber Guardian - 2019"

Новости мира: Сразу на пяти полигонах Румынии 3 июня начались масштабные учения НАТО.

Международные учения НАТО «Saber Guardian – 2019» начались в Румынии.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства национальной обороны Румынии, церемония открытия учений прошла сразу на пяти полигонах в населенных пунктах Чинку, Бордушань, Бабадаг, Смырдан и Рышнов, сообщает корреспондент.

«Главная цель учений – демонстрация единства, сплоченности и солидарности государств-партнеров и союзников НАТО для отражения возможной агрессии путем мобилизации сил», - говорится в сообщении.

Учения пройдут с 3 по 24 июня на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. В учениях принимают участие около 8-ми тысяч военнослужащих из Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США.

Учения проводятся ежегодно с 2013 года в различных странах по принципу ротации. Они входят в Программу Европейского командования Вооруженных сил США с целью совершенствования взаимодействия между вооруженными силами стран-членов и партнеров НАТО.