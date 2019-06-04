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Грузия упрощает кораблям НАТО доступность в свои порты

Грузия упрощает кораблям НАТО доступность в свои порты
10:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: Разработан законодательный пакет, который упрощает дипломатическое разрешение на вход в территориальные воды Грузии, через большую посещаемость кораблей НАТО.

Грузия разработала законодательный пакет, который упростит дипломатическое разрешение на вход в территориальные воды и порты Грузии для постоянно действующих морских соединений НАТО, а также для кораблей, находящихся в оперативном подчинении НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда".

О разработке соответствующих шагов говорится в первом годовом отчете о ходе выполнения правительственной программы на 2018-2020 годы, который в понедельник в парламент представил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.По данным грузинского премьера, в последнее время возросла интенсивность посещения кораблями НАТО территориальных вод Грузии. А Грузия со своей стороны готова внести весомый вклад в вопросы мира и безопасности региона черноморского бассейна.

"Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям альянса и стран-членов, находящихся в Черном море", - заявил Бахтадзе.

На этом этапе законопроект проходит согласование в ведомствах. Сейчас отчет представлен в парламент в письменной форме. До конца текущего месяца глава правительства должен представить его парламентариям лично.

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НАТО, Грузия, Черное море, Альянс.
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