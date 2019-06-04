Трамп нарушил протокол, положив руку на спину королевы Елизаветы II

Новости мира: Президент США Дональд Трамп коснувшись королевы Великобритании Елизаветы II мог нарушить протокол.

Во время банкета в Букингемском дворце президент США Дональд Трамп мог нарушить протокол, коснувшись королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Рeople.

"Посещая государственный пир в Букингемском дворце в понедельник, президент Дональд Трамп положил руку на спину королевы Елизаветы, вызвав дебаты о том, нарушил ли он королевский протокол", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел после того, как Трамп назвал королеву, "великой женщиной" за ее работу во время Второй мировой войны.

"Начиная со Второй мировой войны и до сегодняшнего дня Ее величество стала постоянным символом этих бесценных традиций. Она воплотила дух достоинства, долга и патриотизма, который гордо бьется в каждом британском сердце", — сказал Трамп о королеве на ужине.

Неписаные правила этикета запрещают касаться королевы, если только она сама не протянет гостю руку. Как отмечает издание, королева не выглядела раздраженной из-за поступка Трампа.