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Зеленский: Украина и Польша понимают глубину угрозы всей Европе от России

Зеленский: Украина и Польша понимают глубину угрозы всей Европе от России
00:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира: Владимир Зеленский сообщил, что Польша помогает бороться за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Российская Федерация, и Киев с Варшавой вместе борются за единство и солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе с агрессией РФ.

"У нас есть совместное понимание глубины угроз, которые несет всей Европе Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе против агрессии", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник в Брюсселе.

Зеленский указал, что благодаря консолидированным усилиям Украине и Польше удалось привлечь ЕС к более активным действиям по противодействию влиянию Российской Федерации на избирательные процессы в ЕС и Украину.

Президент Украины отметил, что Польша является "непоколебимым защитником на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины". "В Украине очень высоко ценят решительную поддержку Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН", - указал он.

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Украина, Польша, Россия, Европа, Владимир Зеленский.
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