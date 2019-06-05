Зеленский: Украина и Польша понимают глубину угрозы всей Европе от России

Новости мира: Владимир Зеленский сообщил, что Польша помогает бороться за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Российская Федерация, и Киев с Варшавой вместе борются за единство и солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе с агрессией РФ.

"У нас есть совместное понимание глубины угроз, которые несет всей Европе Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе против агрессии", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник в Брюсселе.

Зеленский указал, что благодаря консолидированным усилиям Украине и Польше удалось привлечь ЕС к более активным действиям по противодействию влиянию Российской Федерации на избирательные процессы в ЕС и Украину.

Президент Украины отметил, что Польша является "непоколебимым защитником на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины". "В Украине очень высоко ценят решительную поддержку Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН", - указал он.