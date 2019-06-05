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Президент США считает "фейками" протесты в Лондоне

Президент США считает "фейками" протесты в Лондоне
04:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп с понедельника по среду находится с государственным визитом в Великобритании.

Несмотря на сообщения американских и британских СМИ о тысячных демонстрациях протестов во время визита американского лидера в Лондон, сам Дональд Трамп заявил, что так и не увидел протестующих за исключением небольшой группы. Об этом он заявил во вторник, во время совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Терезой Мэй.

"Когда мы (вчера - ред.) выехали от премьер-министра, королевы, королевской семьи, на улицы вышли тысячи людей, которые приветствовали нас. И даже когда мы подъезжали сегодня, там тоже были тысячи людей, которые аплодировали" , - отметил глава Белого дома.

В этом контексте он подчеркнул, что увидел огромный дух поддержки и любовь среди людей, которые держали американские и британские флажки.

Трамп также добавил, что "так и не заметил никаких протестов", о которых писали СМИ, за исключением небольшой группы. "Я увидел маленький протест сегодня, очень маленький. Поэтому, было много фейковых новостей", - отметил президент США.

Между тем, СМИ сообщают о массовом скоплении людей на улицах Лондона, которые вышли, чтобы выразить несогласие с политикой президента Трампа. В частности, американский телеканал NBC News сообщил о "десятках тысяч протестующих" в британской столице, и это только один из крупнейших из более десяти протестов во время нынешнего визита Трампа. Для того, чтобы их было заметно, люди надули огромную фигуру Дональда Трампа и подняли ее в небо над Парламентской площадью в Лондоне.

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Все по теме:

Великобритания, Лондон, Протесты, Президент США, Дональд Трамп, Фейки.
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