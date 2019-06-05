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Крупнейшая партия Европарламента переизбрала председателя

Крупнейшая партия Европарламента переизбрала председателя
22:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Вебер переизбран лидером крупнейшей политической группы Европарламента.

Немецкий христианский демократ Манфред Вебер переизбран в среду председателем Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей фракции Европарламента. Ему доверено возглавить делегацию ЕНП на переговорах по формированию стабильного большинства в представительной ассамблее ЕС.

Вебер является ведущим кандидатом от ЕНП на пост председателя Европейской комиссии, и в этой качестве его поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Группа ЕНП получила по итогам майских выборов в Европарламент 179 депутатских мест и является самой многочисленной политической группой в ассамблее. Но даже вместе со второй по величине фракцией - социал-демократами - они уже не набирают абсолютного большинства.

"Мы хотим укрепить нашу социальную рыночную экономику, раз и навсегда решить вопрос миграции и контролировать внешние границы ЕС, защитить граждан от терроризма и организованной преступности, защитить планету от изменения климата и разрушения биоразнообразия, - сказал Вебер, излагая свою программу. - Чтобы добиться этого, мы готовы работать вместе с другими политическими группами ради стабильного и амбициозного партнерства, ради перемен в предстоящие годы".

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Европарламент, ЕНП, Манфред Вебер.
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