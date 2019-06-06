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Выборы в Дании: Премьер-министр страны уходит в отставку

Выборы в Дании: Премьер-министр страны уходит в отставку
10:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер Дании уходит в отставку - на выборах победили социал-демократы.

В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы во главе с Метте Фредериксен.

Об этом сообщает ВВС.

"Социал-демократы получили 91 из 179 мест в парламенте", - говорится в сообщении.

Действующий премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен, который возглавлял правительство с 2015 года, подаст в отставку в ближайшее время.

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Лидер победившей партии, 41-летняя Метте Фредериксен, подтвердила свои намерения сформировать однопартийное правительство меньшинства социал-демократов. Она станет самой молодой главой правительства страны.

Как известно, в начале этого года Финляндия и Швеция уже сформировали правительства социал-демократов.

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Дания, Ларс Лекке Расмуссен, Метте Фредериксен, Выборы в Дании.
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