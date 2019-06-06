В Финляндии избран новый премьер-министр

Новости мира: Сегодня в Финляндии состоялась процедура назначения нового премьер-министра.

Парламент Финляндии выбрал социал-демократа Антти Ринне премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

В 10:00 в четверг состоялась церемониальная встреча президента Саули Ниинистьо и будущего премьер-министра Антти Ринне.

В 12:00 процедура назначения нового правительства продолжилась в парламенте. Сначала депутатам от имени президента объявили имя будущего премьер-министра, затем в ходе пленарного заседания прошло голосование по его кандидатуре. В результате Ринне был избран премьером 111 голосами "за" и 74 "против".