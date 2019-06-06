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Додон готов в понедельник распустить парламент Молдовы

Додон готов в понедельник распустить парламент Молдовы
14:45 Сегодня Телеграф

Новости мира: Игорь Додон ожидает до воскресенья формирования коалиции, в ином случае он распустит парламент Молдовы уже в понедельник.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что может распустить парламент уже в начале следующей недели.

Об этом он заявил, выступая в четверг на открытии Петербургского международного экономического форума, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Буквально в ближайшие дни мы можем создать новое правительство Молдовы, - сказал Додон. - Потому что если в воскресенье не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент на следующей неделе, в понедельник".

"Уверен, что в случае формирования нового правительства в течение максимум года-полутора ситуация в Молдове кардинально изменится", - добавил президент.

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Напомним, проевропейская молдавская партия "Действие и солидарность" (PAS) 5 июня согласилась проголосовать за спикера парламента от пророссийской Партии социалистов (ПСРМ), сделав шаг к формированию коалиции.

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Молдова, Правительство Молдовы, Игорь Додон.
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