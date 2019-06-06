В Германии бывшего медбрата приговорили к пожизненному за убийство 85 пациентов

Новости мира: Ольденбургский окружной суд приговорил 42-летнего медбрата Нильса Хьогеля к пожизненному заключению из-за убийства 85 человек.

В Германии суд приговорил к пожизненному заключению бывшего 42-летнего медбрата Нильса Хьогеля, который убил 85 человек. Отмечается, что такой вердикт вынес Ольденбургский окружной суд. В начале Хьогеля обвиняли в убийстве 100 человек, но его защита говорила о 55 убийствах, прокурор - о 97.

Отмечается, что этот случай является крупнейшим в стране процессом о массовом убийстве в послевоенной истории Германии.

Установлено, что в период с 2000 по 2005 года в двух клиниках - в Ольденбурге и Дельменхорсте Хьогель делал больным в возрасте от 34 до 96 лет смертельные инъекции. Отмечается, что после этого он пытался их реанимировать, но часто это ему не удавалось. В 2005 году бывшего медбрата арестовали по подозрению в убийстве 6 человек. Однако, во время беседы с психиатром Хьогель заявил, что убил более 30 человек. В связи с появлением новых фактов, было проведено дополнительное расследование, в ходе которого следователи эксгумировали 130 тел бывших пациентов и искали доказательства по лекарствам, которые могли бы вызвать остановку сердца, а также изучали записи в больницах.

Кроме того, согласно решению суда, учитывая тяжесть преступления, медик-убийца не может рассчитывать на досрочное освобождение через 15 лет, как это бывает при других составах преступления. Глава полиции Ольденбурга Иоганн Кухмо заявил, что многие смерти можно было предотвратить.