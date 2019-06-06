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Мероприятия в Нормандии для Мэй стали последними на должности

Мероприятия в Нормандии для Мэй стали последними на должности
19:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Тереза Мэй участвует в последнем мероприятии в качестве главы Консервативной партии Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в пятницу покинет пост лидера консерваторов, приняла участие в мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщают в четверг британские СМИ.

Для мероприятия премьер отправилась во Францию, где выступила с речью в честь солдат, сражавшихся в Нормандии в период Второй мировой войны.

"Если бы можно было выбрать один день, который определил судьбу будущих поколений во Франции, Великобритании, Европе и в мире, этим днем стало бы 6 июня 1944 года", - сказала Мэй.

"Все, что мы можем сказать: спасибо вам!" - сказала она, обращаясь к ветеранам Второй мировой войны.

В коммуне Вер-сюр-Мер Тереза Мэй пообщалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вместе они заложили первый камень в основание мемориала в честь британских солдат, погибших в день высадки в Нормандии.

В Байё, первом городе Нормандии, освобожденном после высадки в Нормандии, Мэй побывала на церковной службе. В средневековом соборе, где прошла служба, присутствовали ветераны, их семьи, а также британский принц Чарльз с супругой Камиллой.

Во время церемонии в Байё Мэй также зачитала отрывок из "Книги пророка Михея", части Ветхого Завета. Премьер была вынуждена прервать свое выступление из-за шума двигателей военных самолетов, пролетевших над головами зрителей, однако затем продолжила речь.

Уже в пятницу Мэй официально покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании. При этом она останется на посту премьер-министра до тех пор, пока Консервативная партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов, а соответственно, и премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди британских депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

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Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Наиболее вероятными кандидатами на должность премьер-министра Великобритании СМИ считают бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, нынешнего главу МИД Великобритании Джереми Ханта, бывшего лидера палаты общин Великобритании Андреу Лидсом, а также министра окружающей среды Майкла Гоува.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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Великобритания, Нормандия, Тереза Мэй, Brexit.
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