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Четверг, 06.06.2019

В Сербии из-за сильного наводнения объявлен режим ЧС (Видео)

Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия. Об этом сообщает ТАСС. Кабинет министров Сербии принял на заседании в четверг решение объявить режим стихийного бедствия из-за обильных осадков и разлива рек в центральных регионах страны. "Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия", - говорится в распространенном сообщении. Ранее жертвой наводнения стал один человек в окрестностях города Трстеник в Центральной Сербии. 60-летний житель села Селиште поехал на тракторе осматривать ущерб от воды на полях и был унесен потоком воды вместе с техникой. Специалисты отмечают, что вода в центральных регионах страны медленно отступает, однако из-за сильных дождей ситуация продолжает оставаться сложной. Подтоплено 600 объектов, потоки воды уничтожили 16 мостов, движение блокировано по 20 направлениям, уничтожены посевы на полях. К оказанию помощи пострадавшим подключились части ВС Сербии. Тяжелая ситуация также сложилась в соседней Боснии и Герцеговине.
УНН
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Наводнение, Сербия, Видео, Стихийное бедствие, Режим ЧС, Обильные осадки.
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