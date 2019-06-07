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Великобритания ответила Путину на предложение "перевернуть страницу"

Великобритания ответила Путину на предложение "перевернуть страницу"
00:28 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото из открытых источников

Новости мира: Представительница Терезы Мэй ответила Путину на предложение мировой.

Отношения Великобритании с РФ могут улучшиться только в случае изменения Москвой своего поведения, заявила представительница премьера Терезы Мэй после того, как президент Владимир Путин предложил Британии "перевернуть страницу".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Путин заявил, что надеется, что новый британский премьер-министр будет работать над улучшением двусторонних отношений. Он отметил, что необходимо "перевернуть страницу", связанную с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в чем Великобритания обвинила Россию.

Представительница Мэй заявила: "Мы четко объяснили, что агрессивность и дестабилизирующее поведение России подрывают ее заявления об ответственном международном партнере".

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"Мы будем продолжать сотрудничать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это является национальным интересом Великобритании, однако премьер-министр неоднократно четко давала понять, что мы можем иметь другие отношения с Россией, только если она изменит свое поведение", - добавила она .

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Великобритания, Россия, РФ, Владимир Путин, Тереза Мэй.
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