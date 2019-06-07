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Подавляющее большинство пляжей ЕС прошло проверку Еврокомиссии

Подавляющее большинство пляжей ЕС прошло проверку Еврокомиссии
08:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия.

В преддверии летнего сезона Еврокомиссия сообщила, что более 85% мест для купания в странах ЕС оценены как отличные по качеству воды.

"Согласно отчету Европейской комиссии и Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), подавляющее число - 95,4% - из 21 831 мест для купания, контролируемых в 28 государствах-членах ЕС, соответствует минимальным требованиям к качеству согласно правилам ЕС, - говорится в опубликованном коммюнике. - Кроме того, в отчет были включены 300 мест для купания, мониторинг которых проводился в Албании и Швейцарии".

Мониторинг охватывает воду у морских пляжей, в озерах и реках.

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"Наш доклад подтверждает, что усилия государств-членов ЕС, предпринятые за последние 40 лет, в основном в области очистки сточных вод, окупились, - написал в этой связи исполнительный директор ЕАОС Ханс Бройнинкс. - Сегодня большинство европейцев имеют возможность купаться в воде отличного качества".

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ЕС, Еврокомиссия, Пляжный сезон, Пляжы.
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