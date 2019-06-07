Скачать
Пятница, 07.06.2019

Цирк в Германии показал вместо животных их голограммы (Видео)

За год на спектакли цирка Ронкалли продали более 600 тысяч билетов. Защитники прав животных довольны, зрители - тоже. Сегодня все больше людей отказываются от походов в цирк из-за эксплуатации диких животных. Для того, чтобы прекратить обвинения в злоупотреблении животными, немецкий цирк Ронкалли решил заменить животных голограммами. Таким образом, современные технологии помогли творчеству. Об этом сообщает Designcafeclub. Такое решение руководство цирка приняло в июне 2017 года, когда в Нью-Йорке приняли закон, запрещающий использовать в представлениях диких животных. Аналогично поступили и в Мадриде и Лос-Анджелесе. Однако, несмотря на запреты, цирковые гастролеры продолжили использовать козлов или пуделей, ссылаясь на то, что это домашние животные.
УНИАН
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Германия, Животные, Цирк, Права животных.
08:24 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь