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ЕС начнет выдавать гражданам новые личные документы

ЕС начнет выдавать гражданам новые личные документы
09:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: ЕС реформирует личные документы своих граждан, повышая их безопасность и увеличивая информативность указанных данных.

Евросоюз усиливает надежность документов удостоверяющих личность своих граждан.

В четверг Совет ЕС по внутренним делам принял постановление о выдаче удостоверений личности нового образца гражданам союза и членам их семей.

Новые удостоверения начнут выдаваться через два года, а старые будут замещаться постепенно и окончательно утратят силу через 10 лет.

"Новые правила повысят безопасность удостоверений личности, введя минимальные стандарты как по содержащейся в них информации, так и степени защиты, общие для всех государств-членов, в которых предусмотрены такие документы", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

Новые удостоверения личности будут производиться в едином формате пластиковых кредитных карт, иметь зону автоматического считывания и соответствовать минимальным стандартам безопасности, установленным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). На них будет фото владельца, а также два его отпечатка пальцев в цифровом формате на бесконтактном чипе.

Удостоверения личности будут иметь минимальный срок действия пять лет и максимальный - десять лет.

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ЕС, Евросоюз, Совет ЕС, Удостоверение, Удостоверения личности, ИКАО.
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