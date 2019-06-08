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Послы G7 приветствуют отмену декларирования для активистов

Послы G7 приветствуют отмену декларирования для активистов
03:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Послы G7 подчеркнули, что решение отменить декларирование для активистов, укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) приветствуют решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным положения законодательства по представлению электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

"Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", в соответствии с которым представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны подавать декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки в закон о е-декларировании.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи электронной декларации представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

6 июня в деле по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и 65 народных депутатов Украины КСУ признал неконституционным положение законодательства относительно предоставления электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией. Решение было обнародовано сегодня, 7 июня.

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Суд, КСУ, Активисты, Е-декларирование, Послы стран G7.
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