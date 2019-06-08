ОБСЕ требует свободы журналисту Meduza

В ОБСЕ призвали провести тщательное и прозрачное расследование в отношении корреспондента информационного портала Meduza Ивана Голунова и отпустить журналиста.
Об этом сообщает "Эхо Москвы".
Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал его "блестящим российским журналистом, известным своими расследованиями коррупции и преступной деятельности, в том числе со стороны государственных чиновников".
Он также отметил, что "средства массовой информации, в частности журналисты-расследователи, играют важную роль в обществе. Ни при каких обстоятельствах работники СМИ, которые расследуют коррупцию или правонарушения, не должны преследоваться в отместку за свою работу".
Кроме того, Дезир выразил обеспокоенность по поводу задержания нескольких человек, которые накануне принимали участие в одиночных пикетах в поддержку Голунова.
Как сообщалось, Ивана Голунова задержали днем 6 июня. Против него возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.