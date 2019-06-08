ЕС дал старт переговорам с Албанией о ее членстве в сообществе

Новости мира: В ЕС подтверждают старт переговоров с Албанией касательно ее вступления в Европейский Союз.

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини в Брюсселе встретилась с исполняющим обязанности министра иностранных дел Албании Гентом Сакаи (Gent Cakaj) и подтвердила намерение начать переговоры о членстве этой страны в ЕС.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Службы внешних действий Евросоюза.

"Высокий представитель поздравила министра Сакаи с возобновлением рекомендаций Еврокомиссии для Европейского Совета начать переговоры по членству с Албанией, и подчеркнула, что это является признанием заметных результатов в широкой и основательной реформе правовой системы и достижений Албании в борьбе против коррупции и организованной преступности. Она подтвердила глубокое убеждение в том, что Албания готова продвигаться дальше на пути интеграции в ЕС и открыть переговоры относительно вхождения", - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, несколько дней назад Еврокомиссия получила официальное уведомление от Нидерландов с предложением отменить безвизовый режим поездок в страны ЕС для граждан Албании, основанием для которого стало высокое количество выходцев из Албании среди лиц, привлеченных к деятельности организованной преступности в стране. Еврокомиссия объявила о намерении рассмотреть обстоятельства, которые привели к обращению Нидерландов, и на основе такого анализа представить рекомендации относительно дальнейших действий Европарламенту и Европейскому Совету.

Согласно внутренним процедурам, Еврокомиссия должна дать ответ на запрос от страны-члена в течение месяца.