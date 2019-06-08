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Суббота, 08.06.2019
Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"
Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"
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Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"

Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"
18:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Парламент Молдовы официально признал ее "захваченным государством".

Молдавские депутаты на экстренном заседании парламента 8 июня 61 голосом "за" признали Молдову "захваченным государством".

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Депутаты в субботу избрали руководство парламента и намерены утвердить правительство, но Конституционный суд безотлагательно признал избрание неконституционным, как и еще непринятые парламентом законы и постановления.

Еще до этого КС опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый 8 июня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня.

Однако президент Молдовы Игорь Додон отказался распускать парламент, заявив, что имеет такое право, но не обязан сделать это.

Представитель блока ACUM Андрей Нэстасе, избранный в юридический комитет, предложил до утверждения состава правительства рассмотреть декларацию о признании Молдовы захваченным государством, которую и приняли депутаты.

Парламент Молдовы экстренно сформировал временную коалицию

В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражение вотума недоверия Конституционному суду.

В ней также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что КС Молдовы принимает решения, противоречащие законодательству.

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Молдова, Игорь Додон, Андрей Нэстасе, ACUM.
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