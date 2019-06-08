Лидер проевропейской партии стала премьером Молдовы

Новости мира: Парламент Молдовы утвердил нового премьера.

Сопредседатель политического блока "ACUM", лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду стала новым премьер-министром Молдовы.

Такое решение принял парламент Молдовы.

"Сегодня у нас новое начало. Сегодня за правительство проголосовали в беспрецедентных обстоятельствах. Политические силы с разными взглядами проголосовали за демонтаж олигархического режима. Это правительство означает восстановление правопорядка. Команда, которая берет на себя эту задачу, имеет достаточно смелости, опыта и любви к стране", - заявила вновь избранный премьер.

Сегодня же парламент утвердил и персональный состав правительства, которое принесло присягу в присутствии президента Молдовы Игоря Додона.

В состав нового правительства вошли, в частности, Андрей Нэстасе – вице-премьер, министр внутренних дел, Николае Попеску – министр иностранных дел и европейской интеграции, Василе Шова – вице-премьер по вопросам реинтеграции и Приднестровского урегулирования, Павел Войку – министр обороны, Вадим Брынзан – министр экономики и инфраструктуры.