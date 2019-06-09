В Испании из-за аварии на карусели пострадали дети (Видео)

Новости мира: В результате аварии карусели в Испании пострадали несколько десятков людей, в основном дети.

По меньшей мере 28 человек, среди которых большинство - дети, пострадали во время аварии карусели в Испании. Инцидент произошел около двух часов дня по местному времени на ярмарке Сан-Хосе де ла Риконада, в одноименном городе Риконада.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Свидетели говорят, что во время движения главная опора карусели раскололась пополам и части конструкции привалили собой людей, которые катались на этом аттракционе.

11-летнюю девочку и женщину эвакуировали воздушным транспортом с тяжелыми травмами головы и ног. С серьезными травмами головы госпитализирован еще одну 13-летнюю девочку, с различными травмами в больницы попали четверо детей от 12 до 14 лет.

Полиция выясняет причины инцидента. Аттракцион был построен в 2001 году и имел все сертификаты безопасности. Парк развлечений временно закрыли для посетителей на время расследования. По словам некоторых очевидцев, перед тем, как разломиться, было видно, что карусель вышла из-под контроля.