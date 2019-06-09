Председатель парламента Молдовы поблагодарила послов США, ЕС и РФ за поддержку

Новости мира: Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаный принесла благодарность за поддержку послам ЕС, США и РФ.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаный поблагодарила послов Европейского союза, США и России за поддержку во время учредительного заседания законодательного органа, которое прошло в субботу, 8 июня.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

С аналогичными словами благодарности к дипломатам обратилась и вновь утвержденный премьер Молдовы Майя Санду.

Глава делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко, в свою очередь, выразил надежду, что в Молдове продолжатся демократические процессы, а власти страны будут работать над имплементацией Соглашения об ассоциации с ЕС.

Весь день в неосвещенном зале заседаний парламента Молдовы присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Олег Васнецов, глава Делегации ЕС в Республике Молдова Петер Михалко и временный поверенный в делах США Мартин Макдауэлл. Отметим также, что технические работники парламента отказались включать свет и микрофоны в зале.

Напоминаем, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока «ACUM» (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

В заседании парламента не участвовали представители Демократической партии, партии «Шора» и три независимых кандидата. Демократы заявили, что заседание парламента, согласно решению Конституционного суда, нелегитимно.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Депутаты от коалиции приняли также Декларацию о признании Молдовы «захваченным государством», освободили от должностей главу Службы информации и безопасности и руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией.

Несколькими часами ранее Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов.