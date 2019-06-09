В Молдове считают, что произошла попытка госпереворота

Новости мира: Председатель Демократической партии Молдовы: Игорь Додон и депутаты из Партии социалистов и политического блока "ACUM" совершили государственный переворот.

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк считает произошедшие в субботу, 8 июня, в Кишиневе события попыткой государственного переворота и узурпации государственной власти.

Об этом он заявил во время прошедшего в Кишиневе брифинга, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"То, что сделали сегодня президент Игорь Додон и депутаты из Партии социалистов и политического блока "ACUM" является государственным переворотом. Действия Игоря Додона и его соратников из Партии социалистов представляют собой отчаянную попытку узурпировать власть в стране", - отметил Плахотнюк.

По его словам, Демократическая партия будет делать все возможное, чтобы избежать углубления политического кризиса, предоставив возможность государственным учреждениям работать в нормальном режиме.

Плахотнюк заявил также, что у Молдовы "больше нет легального президента, так как он предал государственные интересы, выступая раньше за федерализацию Молдовы и получая деньги из России для финансирования своей партии".

Напоминаем, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока "ACUM" (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

В заседании парламента не участвовали представители Демократической партии, партии "Шора" и три независимых кандидата. Демократы заявили, что заседание парламента, согласно решению Конституционного суда, нелегитимно.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Депутаты от коалиции приняли также Декларацию о признании Молдовы "захваченным государством", освободили от должностей главу Службы информации и безопасности и руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией.

Несколькими часами ранее Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду премьер-министром.